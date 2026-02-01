Жизнь четырех знаков Зодиака развернется на 180 градусов до конца зимы

В списке есть представители знака Водолей.

Составлен гороскоп на февраль 2026 года. Четыре знака Зодиака окажутся в особенно благоприятных условиях для роста, удачи и расширения возможностей. Планетарные влияния месяца формируют редкое сочетание транзитов, работающих на усиление ресурсов, финансов и личных перспектив, пишет YourTango.

В первой половине месяца Венера и Марс движутся вместе по знаку Водолея, усиливая тему ценностей, желаний и действий. Одновременно Сатурн завершает длительный трёхлетний путь по Рыбам, выходя из 12-го знака Зодиака и соединяясь с Нептуном, который только что вошёл в Овен. Солнце и Венера переходят из Водолея в Рыбы, смещая фокус с внешней активности на внутренние процессы.

3 февраля происходит полнолуние во Льве, а также первое затмение 2026 года – солнечное затмение на 29 градусе Водолея, открывающее новый цикл.

Водолей

Для Водолеев начинается новый двухлетний цикл Марса в собственном знаке, который задаёт направление действий и достижений на ближайшие годы. Венера присоединяется к Марсу, усиливая темы притягательности, финансов, личных ценностей и желаний. Совместное влияние этих планет делает вас особенно заметными и усиливает способность притягивать удачу и материальные возможности. Для тех, кто свободен, это также период вероятных новых знакомств.

9 февраля Венера переходит в Рыбы и до 5 марта движется по вашему второму дому финансов. Это положение способствует росту доходов и укреплению самооценки, а также влияет на то, как вас воспринимают окружающие.

Полнолуние во Льве активирует ваш седьмой дом партнёрств, переключая внимание на важные личные и деловые связи. Солнечное затмение в 29 градусе Водолея становится мощной точкой обновления – это не просто перезагрузка, а усиленный импульс, направленный лично на вас.

Кроме того, 13 февраля Сатурн покидает ваш второй дом денег и переходит в третий дом общения и мышления, соединяясь с Нептуном. Финансовое напряжение последних лет постепенно ослабевает, позволяя вам меньше концентрироваться на материальных вопросах и легче выстраивать планы. Февраль открывает для вас период реальных возможностей и роста.

Рыбы

В феврале Сатурн наконец завершает трёхлетний транзит по вашему первому дому, что происходит лишь раз в 30 лет. Этот период был непростым, но дал важные уроки. С 13 февраля Сатурн переходит в Овен, ваш второй дом денег и ресурсов, где в течение ближайших трёх лет фокус сместится на финансовую устойчивость и долгосрочную безопасность.

Февраль становится для Рыб месяцем удачи и расширения. С 18 февраля Солнце входит в ваш знак, усиливая уверенность и внутренний комфорт. 10 февраля к нему присоединяется Венера, входя в ваш первый дом, что придаёт вам дополнительную привлекательность и энергию. В этот же день Меркурий также переходит в Рыбы, делая общение, обучение и обмен идеями особенно значимыми.

Юпитер продолжает ретроградное движение по вашему пятому дому – сфере любви, творчества, детей и радости. Хотя его влияние направлено внутрь, оно помогает переоценить отношения и понять, кто и что действительно соответствует вашим ценностям.

Полнолуние 3 февраля активирует ваш шестой дом работы и здоровья, выводя профессиональные вопросы на первый план. Солнечное затмение затрагивает двенадцатый дом, помогая отпустить старые установки и модели поведения. В целом февраль становится для Рыб важным и очень благоприятным этапом.

Козерог

В течение последних трёх лет Сатурн проходил через ваш четвёртый дом, концентрируя внимание на семье, доме и вопросах личной опоры. Этот период мог быть связан с утратами, обязанностями или серьёзными бытовыми расходами. 13 февраля Сатурн входит в Овен и переходит в ваш пятый дом любви, детей и дружбы, где останется до апреля 2028 года. Акцент постепенно смещается на личные радости, отношения, а также вопросы, связанные с детьми и стабильностью в романтической сфере.

Марс и Венера в феврале движутся по вашему второму дому денег, усиливая внимание к финансовым вопросам. Марс активизирует стремление к заработку, а Венера может принести как материальную выгоду, так и рост самооценки. С 10 февраля Венера переходит в Рыбы, гармоничный для вас знак, и активирует третий дом общения, делая переговоры и обмен информацией особенно значимыми.

Полнолуние во Льве освещает ваш восьмой дом – сферу инвестиций, совместных финансов и глубинных чувств. В это время возможны положительные изменения в финансовых вопросах у вас или у партнёра. Солнечное затмение затрагивает второй дом доходов, указывая на перспективу повышения заработка или улучшения финансового положения. В целом февраль становится продуктивным и перспективным месяцем.

Рак

Юпитер продолжает движение по вашему первому дому, создавая благоприятный фон для роста, расширения и личных возможностей. В ретроградной фазе он побуждает пересмотреть уже достигнутые результаты и скорректировать дальнейшие шаги. Это положение также даёт дополнительное ощущение внутренней защищённости.

В начале месяца Марс и Венера находятся в вашем восьмом доме, связанном с инвестициями, кредитами и совместными ресурсами. Этот транзит часто указывает на финансовую поддержку или улучшение материального положения через партнёра.

После перехода Венеры в Рыбы она активирует ваш девятый дом – сферу путешествий, обучения и мировоззрения. Возможны планы на поездки, расширение кругозора или знакомство с человеком издалека. До конца месяца Венера формирует гармоничный аспект к вашему Солнцу, усиливая удачу и личную привлекательность.

Новолуние во Льве 3 февраля затрагивает ваш второй дом доходов, а солнечное затмение 17 февраля активирует восьмой дом чужих денег. Финансовая тема становится ключевой, и благодаря Юпитеру в первом доме вы можете ощутить реальную материальную отдачу. Февраль обещает быть для Раков счастливым и щедрым месяцем.

