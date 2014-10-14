Число жертв обстрела поселка под Мариуполем увеличилось до 7 человек

Как сообщили Еспресо.TV в Мариупольском горсовете, по информации управления охраны здоровья всем госпитализированным оказывается медицинская помощь в полном объеме.

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В настоящее время в поселке Сартана находится городской председатель Юрий Хотлубей, представители городской и поселковой власти, спасатели и медработники.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 15.00 боевики обстреляли северную окраину поселка Сартана, который находится в 10 км от Мариуполя. Под обстрел попала похоронная процессия, в результате чего 5 человек погибли, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.