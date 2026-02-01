'Люди зимуют без света': Руслана поддержала украинцев, которые остались без коммуникаций

Артистка рассказала, какую помощь передали ее друзья из-за рубежа.

Украинская певица и победительница "Евровидения-2004" Руслана поддержала украинцев, которые до сих пор остаются без света в столице из-за атаки россиян на энергоструктуру.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото палаточного городка в одном из районов Киева.

"Киев сегодня. 2026 год. Люди зимуют без света, без тепла в домах, без привычных благ цивилизации. В лютый мороз. Когда мерзнут не только руки... Замерзает все вокруг. Но именно в такое темное время лучше всего видно свет и тепло человеческих сердец", - написала Руслана.

Она добавила, что друзья из-за границы передали вязаные носки, чтобы украинцы могли хоть немного согреться.

"Мои друзья из Литвы передали почти несколько сотен пар вязаных носков и перчаток, связанных руками женщин, которые, возможно, уже не так сильны физически (одной из женщин 86 лет), но имеют невероятно сильные сердца. Присоединились женщины как из Литвы, так и из Норвегии. Это доказательство того, что когда сердце неравнодушно, оно всегда найдет способ помочь. Это на самом деле больше, чем просто носки... Такое тепло согревает в разы сильнее", - подчеркнула певица.

