ОБСЕ: Обстрел Сартаны велся с востока

Об этом говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.

"СММ прибыла в Сартану в 17 часов и зафиксировала в почве остатки ракеты от "Града". Их расположение свидетельствует, что ракета была запущена с востока", - сказано в отчете.

Это подтверждает версию штаба обороны Мариуполя, где вчера заявили, что Сартану обстреляли со стороны Коминтерново, расположенного в нескольких километрах восточнее.

Село Коминтерново расположено вблизи условной линии между территориями, контролируемыми боевиками и силами АТО. Так, 13 октября сообщалось, что в селе шел бой между украинскими силовиками и боевиками, в результате которого последние потеряли несколько единиц техники. После боя в деревне продолжалась стрельба, которая, по предположению источников издания 0629, была схваткой между боевиками.

"Позиции украинской армии далеко от Коминтерново", - утверждалось в сообщении.

Читайте такжеВ Мариуполе провели митинг-реквием по погибшим в Сартаны: об обстреле тяжело вспоминать даже мужчинамВ отчете ОБСЕ со ссылкой на украинского военного предполагается, что огонь велся по украинскому блокпосту, расположенном на 1 километр восточнее от места, куда попала ракета.

"СММ оставила село через 15 минут из-за постоянного обмена ударами между украинскими солдатами на блокпосту и неизвестными, предположительно, вооруженными формированиями "ДНР", расположенными где-то восточнее", - сказано в отчете.

Напомним, поселок Сартана на север от Мариуполя обстреляли из "Градов" вчера днем. Один из снарядов попал в похоронную процессию, в результате чего погибли семь человек, а 16 получили ранения.

По факту гибели мирных жителей Сартаны открыты уголовные дела.