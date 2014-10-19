Москаль просит ЦИК перенести выборы в 104 округе на время после окончания АТО

Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль просит Центральную избирательную комиссию Украины перенести выборы в 104 мажоритарном округе (Луганская область) на время после окончания Антитеррористической операции.

С соответствующим письмом он обратился к председателю ЦИК Михаилу Охендовскому, сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля.

«Сообщаем, что на одном из избирательных участков одномандатного избирательного округа № 104 голосование по внеочередным выборам народных депутатов Украины провести невозможно. Для обеспечения безопасности избирателей и кандидатов в народные депутаты ОГА просит перенести выборы в этом одномандатном округе на время после окончания АТО», - отмечается в письме.

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Как сообщал УНИАН, часть территории Луганской области в настоящее время находится под контролем пророссийских боевиков. Поэтому, по данным ЦИК, по состоянию на начало октября, в Луганской области видится возможность проведения выборов в 5 из 11 одномандатных избирательных округов. А принять участие в голосовании, по предварительным данным, будут иметь возможность около 560 тыс. избирателей из 1 млн 800 тыс., зарегистрированных на Луганщине.