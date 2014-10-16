Президент подписал Закон об особом статусе отдельных районов Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, документ № 1680-VII определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Основная цель - создание условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, создание условий для возвращения жителей к вынужденно оставленным местам постоянного проживания, восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах и развития этих территорий. Также восстанавливаются права и законные интересы юридических лиц.

Особый порядок на указанных территориях вводится Законом временно, на три года, со дня вступления в силу.

Читайте такжеТурчинов подписал закон об особом статусе отдельных районов Донбасса

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим документом.

Управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и Законами Украины. Полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины Законом № 1680-VII, досрочно не прекратятся. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014.

Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.

Кроме того, в Законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.

Читайте такжеСпецстатус для Донбасса свидетельствует о слабости Киева - польский эксперт

Согласно Закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов решением органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, подчеркивается в сообщении.