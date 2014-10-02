Шухевича отстранили с должности председателя УНА-УНСО из-за решения идти на выборы с Ляшко

Об этом главный командир УНА-УНСО Константин Винницкий сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 28 сентября в городе Новоград-Волынский состоялся Большой круг организации, на котором было избрано новое руководство УНСО. Главным командиром был избран сам Винницкий, его заместителем - Олег Белый.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, как относится руководство организации к тому, что Шухевич баллотируется в парламент по списку Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко, Винницкий отметил: «Он (Шухевич - УНИАН) смещен с должности руководителя. У нас в организации есть определенные правила, по которым мы живем, они не являются страшными, но их надо выполнять всем. Если кто-то принимает решение уйти от какой-то политической силы, которая не имеет отношения к УНА-УНСО, то он должен это согласовать с Высшим советом, а если он это не согласовывает, то делает свой шаг и несет за него ответственность лично».

Винницкий отметил, что Шухевич сообщил УНА-УНСО о предложении баллотироваться в Верховную Раду по избирательному списку Радикальной партии, в организации обсудили этот вопрос.

«Большой круг принял решение, что мы не можем позволить, чтобы наш проводник шел от партии Ляшко», - отметил Винницкий.

По его словам, поэтому и было принято решение о смене высшего руководства организации.

Винницкий отметил, что УНА-УНСО является общественной организацией.

«Мы не занимаемся в настоящее время какими-то политическими акциями, и у нас нет желания расшатывать государство изнутри, потому что за это государство гибнут наши лучшие ребята», - сказал он.

При этом Винницкий добавил, что некоторые члены организации баллотируются в народные депутаты по одномандатным избирательным округам и в основном от партии «Правый сектор».

Кроме того, руководитель «Украинской народной самообороны - УНСО» сообщил, что в Высший совет организации вошли также Роман Король, Ярослав Лагнюк, Валерий Бобрович, а в состав Совета старейшин - Валерий Пальчик, Петр Байса, Наталья Чангули.

Читайте такжеРаскол в партии Ляшко: винницкие радикалы обвинили босса в продаже партии регионалам«У нас был проведен Большой круг, на котором было принято решение, чтобы Высший совет организации изменить, чтобы туда вошли не только те люди, которые были учредителями организации, но и те, кто участвует в создании батальона УНА-УНСО», - отметил Винницкий.

В свою очередь член Ради старейшин УНА-УНСО Петр Байса сообщил, что батальон организации будет действовать в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, в состав батальона вошли активисты и сторонники УНА-УНСО.

Также Байса отметил, что организация помогает своим членам, которые получили ранения, воюя в составе других батальонов. Байса отметил, что организация помогает, ведь многим раненым необходимо провести протезирование, в том числе за пределами Украины.

Член Высшего совета УНА-УНСО Валерий Бобрович сообщил, что в организации очень много внимания уделяется подготовке бойцов. По его словам, Министерство обороны Украины выделило полигон для подготовки членов батальона УНА-УНСО.

Другой член Высшего совета УНА-УНСО Роман Король выразил надежду, что в Украине будет создано много батальонов для защиты государства. По его словам, уже созданный батальон «частично находится в зоне АТО».

«Есть разные национальности в батальоне, есть люди разного вероисповедания, но молимся единому Богу и поклялись Украинскому государству», - отметил он.