ЦИК зарегистрировала Яроша и список кандидатов от "Правого сектора"
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии ”Правый сектор” в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.
избирательный список партии вошли 33 кандидата в народные депутаты.
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Первая пятерка выглядит следующим образом:
Андрей Тарасенко (временно не работающий, член политической партии ”Правый сектор”), Елена Белозерская (главный редактор информационного агентства ”Рядом с вами”, член партии ”Правый сектор”), Олег Микац (командир отдельной механизированной бригады ВСУ, беспартийный), Андрей Стемпицкий (временно не работающий, член партии ”Правый сектор”), Ростислав Винар (врач-хирург муниципального учреждения ”Днепродзержинская городская больница скорой медицинской помощи” Днепропетровского областного совета, член партии ”Правый сектор”).
Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты украины Дмитрия Яроша в одномандатном избирательном округе номер 39 (Днепропетровская область).
Ярош выдвинут кандидатом 13 сентября 2014 года на втором съезде партии ”Правый сектор”.