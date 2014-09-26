ЦИК зарегистрировала Яроша и список кандидатов от "Правого сектора"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

избирательный список партии вошли 33 кандидата в народные депутаты.

Читайте такжеЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Блока Петра Порошенко"

Первая пятерка выглядит следующим образом:

Андрей Тарасенко (временно не работающий, член политической партии ”Правый сектор”), Елена Белозерская (главный редактор информационного агентства ”Рядом с вами”, член партии ”Правый сектор”), Олег Микац (командир отдельной механизированной бригады ВСУ, беспартийный), Андрей Стемпицкий (временно не работающий, член партии ”Правый сектор”), Ростислав Винар (врач-хирург муниципального учреждения ”Днепродзержинская городская больница скорой медицинской помощи” Днепропетровского областного совета, член партии ”Правый сектор”).

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты украины Дмитрия Яроша в одномандатном избирательном округе номер 39 (Днепропетровская область).

Ярош выдвинут кандидатом 13 сентября 2014 года на втором съезде партии ”Правый сектор”.