Боевики ДНР требуют от провайдеров отключить 27 украинских новостных сайтов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Главари террористической организации «ДНР» начали давление на местных интернет-провайдеров. Они направили письма с угрозами в их адрес, требуя заблокировать 27 украинских и местных ресурсов новостей. Таким образом, ко лжи и клевете как составляющим информационной войны против украинских СМИ на временно оккупированных территориях добавляется еще и политика тотальной цензуры», - сказал Лысенко.

Напомним, в рамках информационной войны боевики на Донбассе терроризируют местные СМИ и заставляют провайдеров кабельного ТВ отключать украинские каналы.