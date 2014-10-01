Боевики ДНР требуют от провайдеров отключить 27 украинских новостных сайтов
14:24, 01 октября 2014Политика
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Боевики «ДНР» требуют от провайдеров в Донецкой области отключить общеукраинские и местные информационные интернет-ресурсы.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«Главари террористической организации «ДНР» начали давление на местных интернет-провайдеров. Они направили письма с угрозами в их адрес, требуя заблокировать 27 украинских и местных ресурсов новостей. Таким образом, ко лжи и клевете как составляющим информационной войны против украинских СМИ на временно оккупированных территориях добавляется еще и политика тотальной цензуры», - сказал Лысенко.
Напомним, в рамках информационной войны боевики на Донбассе терроризируют местные СМИ и заставляют провайдеров кабельного ТВ отключать украинские каналы.
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