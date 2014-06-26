В Донецкой области вооруженные люди разгромили редакцию газеты "ПроГород‬"

23:57, 26 июня 2014
Общество
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Вооруженные люди ворвались в редакцию издания "ПроГород‬" и устроили погром, забрав технику и личные вещи сотрудников. 

REUTERS

Об этом сайт сообщает на своей странице в Фейсбуке. 

"В редакцию ‪"‎ПроГород‬" 26 июня в 15:25 ворвались вооруженные люди, прибыв на двух авто: синий Daewoo Matiz и серая ВАЗ-2109. Угрожая сотрудникам редакции автоматами, отобрали найденную на офисе технику - компьютеры, на которых версталась газета, видеокамеру, другую компьютерную технику, личные документы и вещи сотрудника - паспорт и прочие. Разбили камеры видеонаблюдения, устроили погром, пригрозили, "предупредили", чтоб на "про городе больше ничего не писали". Забрав "улов", уехали", - говорится в сообщении. 

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По информации очевидцев, нападающие были одеты в форму с георгиевскими лентами, один из них в черной футболке с надписью "Оплот". Сотрудники редакции не пострадали. 

"Про город" - это региональная газета, которая пишет о Торезе, Снежном и Шахтерске 

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