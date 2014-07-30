СМИ: В Донецке окончательно отключили кабельные украинские каналы

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на читателей, подключенных к разным операторам телевещания по всему городу.

Ранее, как политически и идеологически вредные, были отключены каналы с новостными блоками, однако оставались развлекательные и бизнес-каналы. Теперь отключили и их.

Читайте такжеВ Донецке возобновлено вещание «5 канала» - Нацсовет по телерадиовещанию"Вчера принесли новый список на отключение", - рассказал сотрудник одного из провайдеров. По его словам, вместо них будут включены другие, прежде непопулярные каналы. Многие абоненты отказываются от сформированного таким образом пакета телеканалов.

Некоторые провайдеры пока сохранили в своих пакетах детские и музыкальные украинские каналы.