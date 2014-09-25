Политика оккупационного режима в Крыму направлена на создание хаоса – депутат

Политика оккупационного режима в Крыму направлена на то, чтобы создать хаос.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал народный депутат Украины (фракция ”Свобода”), уроженец Евпатории Эдуард Леонов.

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«У меня создается впечатление, что политика путинского режима направлена на то, чтобы создать хаос в Крыму, поставить вне закона, даже в РФ, как можно больше людей, и каким-то образом провести замену населения Крыма. Мне кажется, что именно в этом заключается сейчас политика Путина – вытеснить максимальное количество – или в РФ, или в Украину нынешних жителей Крыма. Даже те, кто выступал с триколорами против Украины, есть в числе тех, кого сейчас дискриминирует режим Путина», - сказал он.