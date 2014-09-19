В Крыму анонсировали новые обыски: в школах будут искать и уничтожать запрещенные книги

В Минобразования Крыма сообщили, что в городах и районах полуострова местным управлениям образования поручено провести ревизию на предмет хранения экстремистских материалов и запрещенной литературы.

В этот список вошло 2442 пункта, среди которых книги, статьи, листовки и даже тексты некоторых песен, передает "Общественное радио".

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Предстоящую ревизию в школах проведут сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами из управления образования. В случае обнаружения запрещенной литературы, члены инспекции будут изымать и уничтожать ее.

Письмо Минобразования о проведении ревизии было направлено руководителям органов местного самоуправления, говорится в пресс-релизе Минобразования.