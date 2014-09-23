Россия больше не предоставляет информацию об украинских раненых, которые находятся на ее территории

Об этом заявил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Еспресо.TV.

"До сентября нас информировали о (украинских - Ред.) военнослужащих, которые находились в больницах Ростовской области... Благодаря этому удалось вернуть около 30 раненых, а начиная с сентября никакой официальной информации из государственных структур о присутствии раненых украинских военнослужащих в лечебных учреждениях Ростовской области в консульство не поступало", - сказал он.

По словам генконсула, "ранее российская сторона более конструктивно к этому относилась, но теперь информация является совершенно закрытой".

Одновременно Москаленко отметил, что консульство не раз обращалось за такой информацией к госструктурам, поскольку достоверно знает, что украинские военнослужащие находятся в лечебных учреждениях Ростовской области.

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Он привел факт, когда украинский военнослужащий, который находится в госпитале в Ростовской области поддерживал телефонную связь с представителями консульства.

"Но российская сторона этот факт отрицала и отправила его обратно к сепаратистам в город Донецк", - рассказал Москаленко.

Дипломат также отметил, что Генконсульство Украины одной из своих задач сегодня считает "розыск раненых в лечебных учреждениях Ростовской области Российской Федерации и, возможно, пленных".