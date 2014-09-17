Турчинов попросил СБУ и ГПУ проверить систему “Рада” на предмет возможных вмешательств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил на брифинге.

Он отметил, что 16 сентября большинством голосов парламент проголосовал за законопроекты, внесенные президентом Петром Порошенко, касающиеся особого статуса некоторых районов Донецкой и Луганской областей, а также амнистии тех, кто принимал участие в незаконных военных формированиях.

Турчинов отметил, что “для того, чтобы лишить тех, кто сегодня пытается спекулировать на этом голосовании, оснований для этих спекуляций, я официально обратился в СБУ и ГПУ с тем, чтобы они немедленно провели проверку как работы системы “Рада” во время этих голосований, так и вообще законности всех оснований для проведения такого голосования”.

В то же время Турчинов подчеркнул, “никакого вмешательства в работу системы “Рада” не было, и все голосования, проведенные системой “Рада”, объективно отвечают позиции народных депутатов”.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада на закрытом заседании приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Партии "Батькивщина" и ВО «Свобода» выступили против принятия данных законов, депутаты этих фракций во время голосования демонстративно вытянули из системы карточки для голосования.

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Сегодня Юлия Тимошенко заявила, что члены ее политсилы оставляют за собой право обращаться в Генпрокуратуру Украины в случае, если будет установлено, что голосование по принятым вчера законам об амнистии и особом статусе территорий восточных областей было сфальсифицировано.

По ее словам, партия “Батькивщина” провела мониторинг вчерашнего голосования и установила, что народные депутаты от партии не предоставили ни одного голоса за данные законы. По ее словам, возникает подозрение, что когда было снято поименное голосование, произошла фальсификация.

“Я убеждена, что в Верховной Раде не существует 287 голосов народных депутатов, которые голосовали за данные законы”, - отметила Тимошенко.