Боевики без боя вошли в Новотроицкое - журналистка

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на журналистку Лесю Ганжу.

"Только что в поселок Новотроицкое без боя вошли боевики", - сказала она.

"Мы сегодня продвигались от Мариуполя через Волноваху в поселок Бугас. В Волновахе были украинские флаги, в Бугасе были украинские флаги. Мы приехали в поселок Новотроицкое. Там общались с людьми. Подъехала машина с боевиками. Мы спросили, можно ли ехать дальше, нам сказали, что дорога свободна", - добавила Ганджа.

Читайте такжеБоевики обстреляли два села на Луганщине"С нами общался боец с позывным Вологда. Он является гражданином РФ, который третий месяц здесь воюет, начиная со Славянска. На вопрос, какие у них будут действия дальше, они сказали, что дальше на Мариуполь и далее на Киев. Местные жители сопротивления не оказывали, и вообще не проявили никакой реакции", - рассказала журналистка.