Парасюка захватили российские военные. Владимир хитростью вырвался из плена - Филатов

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Борис Филатов.

"Вову Парасюка - героя Майдана и символ Сопротивления ранило в голову осколком и контузило", - написал он.

По словам Филатова, Парасюка взяли в плен русские кадровые военные.

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"Передали чеченам. Те пытались унижать. Срывали православный крест. Вова не дал это сделать. Сказал, что мать подарила", - написал он.

Российские десантники вывезли Парасюка в Россию.

"Там его допрашивали грушники. И так и не поняли кто он! Вова перехитрил их!", - отмечает Филатов.

Затем Парасюка вернули назад в Украину и передали террористам ДНР. Те тоже не поняли, кто им попался, и отдали украинским военным.

"Вова сейчас спит. У него все хорошо. А я уже вижу тот день, когда с русских России кадыровцы начнут опять срывать кресты", - написал Филатов.