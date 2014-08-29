Глава МИД Польши считает ошибкой отказ Украины от "женевского формата" переговоров

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью изданию Polska The Times.

"Сам Киев отказался от "женевского формата", то есть разговоров на уровне Украина-Россия-ЕС-США. По моему мнению, это было ошибкой", - сказал он.

Польский министр признал, что это могло быть результатом натиска разных сторон на украинскую власть, подчеркнув, что Киев на самом деле сам решает "в какие столицы ездить и с кем разговаривать".

Читайте такжеЭксперты предостерегли власть от надежд относительно диалога с ПутинымВ то же время, Сикорский положительно оценил активность Германии в разрешении кризиса в Украине.

"То, что крупнейшая страна Евросоюза, то есть Германия, является наиболее активной в этом деле и пытается содействовать какому-то решению, является хорошим, а не плохим. Если бы Берлин не был в этом деле активным, Киев был бы в худшей ситуации, чем сейчас", - сказал польский министр.

Он отметил, что активность немцев, а также французов является тоже результатом реализованной ранее политики Польши.

Как сообщал УНИАН, встреча министров иностранных дел Украины, России, США и высокого представителя по внешним вопросам ЕС состоялась 17 апреля 2014 года в Женеве. По итогам разговоров была подписана декларация, реализация положений которой должно привести к прекращению насилия на Донбассе, но на практике это так и не было выполнено.

Читайте такжеВ Минске речь не шла о каких компромиссах в отношении суверенитета Украины - ПорошенкоВпоследствии кризис в Украине стороны планировали решить в рамках так называемого "берлинского формата" при участии министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии, которые состоялись в июле и августе, но тоже не привели к прекращению конфликта.

На этой неделе в очередной раз попытались решить кризис уже президенты Украины и России, которые впервые провели переговоры один на один в Минске, но несмотря на положительные декларации следующего дня Россия ввела новую группу своих войск в Украину, чем еще больше обострил ситуацию на Донбассе.

По последним данным ООН, противостояние украинских силовиков и поддерживаемых Россией боевиков уже унесло жизни почти 3 тысяч человек включительно с жертвами сбитого сепаратистами самолета Малазийских авиалиний, в котором было почти 300 людей.