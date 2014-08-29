Тымчук: Россия стремится обеспечить сухопутный коридор в Крым, отвлекая силы АТО

Цели сил вторжения очевидны: на юге задача – «разведка боем» с целью дальнейших действий по обеспечению «сухопутного коридора» с территории РФ к Крыму, и одновременно - по отвлечению части сил АТО.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"При этом попытки россиян изобразить наступление из Крыма – скорее фарс и опять-таки попытка отвлечь часть наших сил. Этот сценарий возможен лишь при условии взятия Мариуполя и дальнейшего продвижения российских войск к АРК", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия воюет на востоке Украины, чтобы не пустить нас в Европу - Геращенко

Тымчук говорит, что теоретически у украинского командования достаточно сил для удержания данного направления.

Также он отметил, что по направлению Амвросиевка-Иловайск российские войска совместно с боевиками, стремятся не просто обеспечить расширение коридора от «ДНР» к границе с РФ, а взять под контроль всю данную территорию, соединив ее с районами, контролируемыми «ЛНР».