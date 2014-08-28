ЕС назвал заявление своего спикера о российском вторжении в Украину его личным мнением
Евросоюз заявил, что сообщение своего представителя не является официальной позицией ЕС.
Представительства Европейского Союза в Украине назвало заявление своего пресс-атташе Давида Стулика о повторении крымского сценария на территории материковой Украины и российской агрессии - личным мнением своего представителя.
Об этом сообщается на официальной странице Представительства Европейского Союза в Украине в Facebook.
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"Недавно ряд украинских медиа процитировали личное сообщение сети Фейсбук Давида Стулика, пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине. Это сообщение представляет его частное мнение и, таким образом, не может быть представлено в качестве официальной позиции", - говорится в сообщении.
Таким образом, представительство Европейского Союза подчеркивает, что подобное заявление не является их официальной позицией.