Задержанные российские десантники не являются военнопленными - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Поскольку Украина официально не находится в состоянии войны ни c одной из стран мира, то все, кто нарушил государственную границу Украины, они не являются военнопленными, они являются задержанными. То же касается и статуса тех военнослужащих, а именно российских десантников, которые сейчас содержатся в отделе временного содержания СБУ», - отметил он.

«В настоящее время с ними работают следственные органы и устанавливается их вина, они также проходят в качестве свидетелей, поэтому сейчас пока еще идут следственные действия в отношении них», - сказал Лисенко.

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«На территории Украины работают нормы и законы, согласно которым, если будет подтверждена вина этих военнослужащих, они понесут наказание», - отметил Лысенко.