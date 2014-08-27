СБУ открыла два уголовных дела против задержанных российских десантников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник следственного управления СБУ Василий Вовк.

По его словам, следственным управлением СБУ начато досудебное расследование по уголовным производствам, внесенных в Единый реестр досудебных расследований по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.15, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации, содействие деятельности террористической организации) и ч.1 ст.263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Вовк напомнил, что незаконное пересечение государственной границы Украины не является уголовным преступлением, это административное правонарушение, в то же время, за организацию незаконного пересечения государственной границы предусмотрена уголовная ответственность, поэтому сегодня рассматривается вопрос об открытии уголовного дела о незаконной переправке лиц через государственную границу, которое может быть возбуждено в отношении командиров этих десантников.

Вовк подчеркнул, что на сегодняшний день дела открыты по факту, исследуется степень ответственности задержанных десантников, в частности, знали ли они, что пересекают украинскую границу, сознательно ли ехали на помощь террористическим организациям в Украине, действительно ли имели заряженное оружие или, как они утверждают незаряженное, и не знали, что едут на территорию Украины.

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Также Вовк подчеркнул, что украинская сторона обращается с задержанными военнослужащими в соответствии со всеми международными нормами.

«Все действия, которые были совершены в отношении десантников подразделения РФ осуществлялись в соответствии с законом о борьбе с терроризмом», - сказал Вовк.

Он напомнил, что, в соответствии с недавно внесенными изменениями в законодательство, к лицу, которое подозревается в террористической деятельности, но в отношении которого нет достаточных доказательств, может быть применено превентивное задержание сроком на 30 суток. Именно на этих основаниях вчера донецкий прокурор принял решение о превентивном задержании 10 десантников и определил местом их держания СИЗО СБУ в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 25 августа в Донецкой области спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные военные были с документами и оружием и уже дали свидетельство о том, что они принадлежат к воинской части №71213 33-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности при помощи нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам было известно о маршруте прохождения колонны.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные в Украине российские десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории.