СБУ предполагает, что "Боинг" могли сбить крымские военные, перешедшие на сторону РФ

Об этом 5 каналу сказал заместитель Председателя СБУ Виктор Ягун.

"Лицами, которые руководили этим "Буком", не может быть местное население, подготовленное на каких-либо курсах. Люди, которые управляют таким оружием, должны иметь не просто профессиональную подготовку, а опыт таких стрельб ", - сказал он.

"Нами отрабатывается несколько версий, в том числе версия, что это наши специалисты, которые остались на территории крымского полуострова, перешли на сторону Российской Федерации", - рассказал Ягун.

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Ягун рассказал, что около Евпатории находился учебный полигон, где проходили учебные стрельбы всех военнослужащих противовоздушной обороны.

"Там стояло наиболее подготовленное подразделение ПВО, которое имело значительный опыт использования "Буков". Не исключается, что эти специалисты могли быть исполнителями ", - сказал представитель СБУ.