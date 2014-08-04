СБУ просит ограничить доступ к сайтам, которые пропагандируют войну и национальную вражду (письмо)
19:51, 04 августа 2014Политика
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СБУ просит ограничить на территории государства доступ к сайтам, которые зарегистрированы не только в Украине, но и за рубежом.
REUTERS
Служба безопасности Украины обратилась к Интернет ассоциации Украины с просьбой заблокировать сайты, которые размещают информацию, которая пропагандирует войну, национальную вражду, изменение путем насилия конституционного строя или территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в письме от 23 июля 2014 года, который получила председатель Интернет-Ассоциации Татьяна Попова.
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Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности также просит ограничить доступ к сайтам, которые зарегистрированы не только в Украине, но и за рубежом.
Письмо-просьба от СБУ / inau.org.ua
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