Совбез ООН выразил поддержку территориальной целостности Украины

06:00, 01 марта 2014
Политика
2 0

Совет безопасности ООН, чрезвычайно созванный в связи с ситуацией в Украине, выразил поддержку территориальной целостности Украины, призвал все стороны к политическому диалогу и напомнил о выполнении международных договоров, в том числе, и Будапештского меморандума

ООН / un.org

О такой позиции Совета безопасности ООН, которая прозвучала в пятницу в Вашингтоне, сообщила по его окончании заместитель постоянного представителя Литвы в Совете безопасности ООН Рита Казрагиене, передает Газета.Ru.

«Во время дискуссии была выражена поддержка украинской территориальной целостности и суверенитету. Совет считает важным сдержанность всех политических игроков в Украине и призвал к политическому диалогу», — сказала литовский дипломат.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН удалился на закрытую «частную встречу» в связи с просьбой Украины рассмотреть ситуацию в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter