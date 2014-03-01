Совбез ООН выразил поддержку территориальной целостности Украины
06:00, 01 марта 2014Политика
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Совет безопасности ООН, чрезвычайно созванный в связи с ситуацией в Украине, выразил поддержку территориальной целостности Украины, призвал все стороны к политическому диалогу и напомнил о выполнении международных договоров, в том числе, и Будапештского меморандума
Совбез ООН выразил поддержку территориальной целостности Украины / un.org
О такой позиции Совета безопасности ООН, которая прозвучала в пятницу в Вашингтоне, сообщила по его окончании заместитель постоянного представителя Литвы в Совете безопасности ООН Рита Казрагиене, передает Газета.Ru.
«Во время дискуссии была выражена поддержка украинской территориальной целостности и суверенитету. Совет считает важным сдержанность всех политических игроков в Украине и призвал к политическому диалогу», — сказала литовский дипломат.
Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН удалился на закрытую «частную встречу» в связи с просьбой Украины рассмотреть ситуацию в стране.
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