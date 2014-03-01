Совбез ООН выразил поддержку территориальной целостности Украины

О такой позиции Совета безопасности ООН, которая прозвучала в пятницу в Вашингтоне, сообщила по его окончании заместитель постоянного представителя Литвы в Совете безопасности ООН Рита Казрагиене, передает Газета.Ru.

«Во время дискуссии была выражена поддержка украинской территориальной целостности и суверенитету. Совет считает важным сдержанность всех политических игроков в Украине и призвал к политическому диалогу», — сказала литовский дипломат.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН удалился на закрытую «частную встречу» в связи с просьбой Украины рассмотреть ситуацию в стране.