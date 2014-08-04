В Донецке стрельбы нет, активные боевые действия идут в Марьинке – горсовет

В Донецке относительно тихо, стрельбы на территории города нет. Как сообщают местные жители, активные боевые действия идут в Марьинке, виден дым от пожара.

Об этом говорится на официальном сайте горсовета и городского головы Донецка.

Во второй половине дня террористы заблокировали работу диспетчерской станции «Трудовская» по причине прохождения линии боевых действий рядом с самой станцией. Весь общественный транспорт с платформ убран и временно отправляться со станции не будет. Конечной остановкой автобусных маршрутов №№ 42 и 58 пока будет городская больница № 14.

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Сегодня также восстановлена работа 39 трансформаторных подстанций. В то же время, без электроэнергии находятся жители 175 многоэтажных домов и 793 домов частного сектора Донецка.

«Обеспечение населения города основными группами продовольственных и непродовольственных товаров остается удовлетворительным», - говорится в сообщении.

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С учетом сложившейся ситуации коллектив торговой сети «АТБ» принял решение с 4 августа приостановить работу 21 из 44 магазинов, расположенных на территории Донецка.