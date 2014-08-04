У Стрелкова больше шансов на кресло президента РФ в 2018 году, чем у Путина - опрос
16:42, 04 августа 2014Политика
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Россияне готовы избрать президентом страны на выборах в 2018 году террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
REUTERS
Об этом свидетельствует опрос, проведенный радио «Эхо Москвы».
Опрос, проведенный путем голосования в интернете показал, что за Гиркина готовы проголосовать 28,5% россиян, а за Путина всего 20,5%. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.
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В то же время опрос в эфире дал другие результаты: за Стрелкова-Гиркина голосовали бы 64,2%, а за Путина - 35,8%.
В опросе приняли участие почти четыре тысячи человек, из них 3306 человек проголосовали в интернете, а высказались в эфире - 530 человек.
Россияне хотят видеть президентом Стрелкова
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