Эвакуированные из Донецка дети доехали до Мариуполя без каких-либо травм - омбудсмен

Дети, которых эвакуировали из Донецка, доехали до Мариуполя без каких-либо травм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.

Читайте такжеИз Донецка в Мариуполь вывезены 87 малышей из детского дома

"Все дети, которые выехали из города Донецка, доехали до Мариуполя без каких-либо повреждений. То же касается и воспитателей, которые ехали с ними. Действительно, был нецелеустремленный обстрел этого автобуса. Снаряды разорвались рядом, но все дети, которые выехали из Донецка, все живыми и невредимыми доехали до Мариуполя", - подчеркнула она, отметив, что в целом выехал 81 ребенок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook сообщил, что боевики «Донецкой народной республики» расстреляли микроавтобус с детьми, которых эвакуировали из детских домов на Донбассе, один ребенок погиб, около десяти детей получили ранения.

«По данным группы «Информационное сопротивление», вчера на участке трассы Донецк-Волноваха боевики «ДНР» расстреляли микроавтобус с детьми, которых эвакуировали из детских домов Донбасса», - написал Тымчук.

Читайте такжеВ Харьков из Луганского детского дома эвакуирован 61 ребенок

Он добавил, что «в частности, по предварительной договоренности с руководством террористической организации «ДНР», из Донецка в Мариуполь были отправлены микроавтобусы, перевозившие в общей сложности около 60 детей». «По пути следования один из микроавтобусов был обстрелян террористами «ДНР» из стрелкового оружия, несмотря на извещение руководства «ДНР» о перевозке детей, времени и маршруте их следования», - отметил Тымчук. «Один ребенок погиб. Около 10 детей получили ранения различной степени тяжести», - заявил он.