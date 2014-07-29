Боевики расстреляли автобус с детьми, которых эвакуировали из детдомов Донбасса

Вчера на участке трассы Донецк-Волноваха боевики из террористической организации «ДНР» расстреляли микроавтобус с детьми, которых эвакуировали из детских домов Донбасса.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По предварительной договоренности с руководством террористической организации «ДНР», из Донецка в Мариуполь были отправлены микроавтобусы, перевозившие в общей сложности около 60 детей.

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"По пути следования один из микроавтобусов был обстрелян террористами «ДНР» из стрелкового оружия, не смотря на извещение руководства «ДНР» о перевозке детей, времени и маршруте их следования", - отметил Тымчук.

Эксперт сообщил, что один ребенок погиб, около 10 детей получили ранения различной степени тяжести.