За время проведения АТО погибли 325 украинских военных и 1232 получили ранения

13:08, 25 июля 2014
Политика
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За время проведения АТО на востоке Украины погибли 325 украинских военных и 1 232 получили ранения.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Только за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 13 украинских военнослужащих, 19 получили ранения.

Карта ситуации на востоке Украиныпо состоянию на 12-00 26 июня.

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