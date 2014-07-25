За время проведения АТО погибли 325 украинских военных и 1232 получили ранения
13:08, 25 июля 2014Политика
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За время проведения АТО на востоке Украины погибли 325 украинских военных и 1 232 получили ранения.
За время проведения АТО погибли 325 украинских военных и 1232 получили ранения - СНБО / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Только за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 13 украинских военнослужащих, 19 получили ранения.
Карта ситуации на востоке Украиныпо состоянию на 12-00 26 июня.
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