За время проведения АТО погибли 325 украинских военных и 1232 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Только за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 13 украинских военнослужащих, 19 получили ранения.

Карта ситуации на востоке Украиныпо состоянию на 12-00 26 июня.