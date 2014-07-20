Спасибо, что убили мою дочь: нидерландец написал письмо Путину, сепаратистам и украинской власти

Копия письма была направлена в радиостанции в Гааге Радио Вест, сообщает корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"Большое спасибо вам, Владимир Путин, лидеры сепаратистов и украинская власть за убийство моей любимой и единственной дочери, Элсемик. Ей было 17 лет. Она хотела быть архитектором. Названные джентльмены, я надеюсь, что вы гордитесь, что вы убили молодую жизнь и что завтра вы можете снова смотреть в зеркало. Я надеюсь, что это послание до вас дойдет, может, на английском, и, как интеллектуальные люди, вы сможете прочитать его. Спасибо еще раз. С наилучшими пожеланиями отец Элсемик, Ханс де Борст, чья жизнь разрушена", - написал де Борст.

Читайте такжеКиевляне принесли цветы и свечи к посольству Нидерландов (фоторепортаж)Это письмо вызвало большую реакцию, и его начали комментировать другие. Так, в одном из комментариев сказано: "Мне интересно, Путин будет так с любовью смотреть, если сепаратисты в Форсзотене (Voorschoten, городок неподалеку от Гааги) забрали бы жизнь его дочери, которая там живет".

Элсемик вместе с матерью, братом и отчимом летела на каникулы в Малайзию.