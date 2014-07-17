Обороняющие луганский аэропорт десантники просят срочной помощи авиации - ГИ "Права справа"

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передают с мест события члены его общественной организации, местные жители, являющиеся очевидцами происходящего и непосредственно обороняющиеся военные.

Читайте такжеНеподалеку от аэропорта Луганска найдены тела четырех военныхПо их словам, "более 2 часов продолжается непрерывный обстрел "Градом" Луганского аэропорта, а неподалеку, возле областной клинической больницы, происходит концентрация тяжелой техники - более 5 танков".

По мнению военных, после обстрела аэропорта боевики нанесут танковый удар, поэтому они просят помощи украинской авиации. Снегирев также отметил, что на украинско-российской границе с заблокированными украинcкими частями "сейчас очень и очень сложная ситуация". Он подчеркнул, что "данная ситуация требует немедленного вмешательства высшего военного и политического руководства страны".