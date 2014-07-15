Силы АТО оставили Александровск и Роскошное после угроз террористов уничтожить Луганск - журналист

Об этом сообщил журналист Роман Бурко на своей странице в Facebook.

"Террористы провели показательный расстрел мирных жителей для демонстрации серьезности своего ультиматума, который они поставили украинским военным, занявшим вчера населенные пункты Роскошное, Александровск и Сабовка", - написал Бурко.

По его словам, боевики потребовали от силовиков выйти из освобожденных н.п. иначе они уничтожат все мирные районы Луганска и провели показательный расстрел кварталов Степной и Мирный из "Градов".

Читайте такжеБоевики продолжают обстрелы жилых районов Луганска и других городов с целью дискредитации сил АТО "После этого силами АТО было принято решение отступить из ранее освобожденных поселков, для недопущения гибели большего числа мирных жителей", - сообщил журналист.

Напомним, вчера в Луганске террористы из "Града" обстреляли три жилых квартала - Мирный, Степной и Ольховский. По данным Бурко, в результате обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе 1 ребенок.

Позавчера, 13 июля, в Министерстве обороны заявили об освобождении н.п. Александровск и Роскошное, однако сегодня, 15 июля, общественные активисты, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что в поселках снова идут бои.