Террористы из "Града" обстреляли жилые районы Луганска: есть жертвы

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

"С целью дискредитации сил АТО, боевики, из жилых районов, в очередной раз развернув установку залпового огня "Град", открыли огонь по кварталам города Луганска (кварталы Мирный, Степной и Ольховский). Источники сообщают о жертвах среди местного населения", - написал он.

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Также по данным его источников, на место происшествий моментально прибыли российские журналисты.