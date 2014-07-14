Террористы из "Града" обстреляли жилые районы Луганска: есть жертвы
23:35, 14 июля 2014Общество
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В Луганске террористы из "Града" обстреляли три жилых квартала - Мирный, Степной и Ольховский.
Террористы из "Града" обстреляли жилые районы Луганска / verytinywars.blogspot.com
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.
"С целью дискредитации сил АТО, боевики, из жилых районов, в очередной раз развернув установку залпового огня "Град", открыли огонь по кварталам города Луганска (кварталы Мирный, Степной и Ольховский). Источники сообщают о жертвах среди местного населения", - написал он.
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Также по данным его источников, на место происшествий моментально прибыли российские журналисты.
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