Силы АТО освободили от боевиков несколько населенных пунктов Луганской области

По состоянию на 07.00 обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Наиболее обостренная ситуация в городах Донецк, Луганск, Лисичанск, Северодонецк, Антрацит. В данных населенных пунктах боевики готовят захваченные государственные административные здания для использования в качестве опорных пунктов, в городах заблокированы центральные государственные телевизионные и радиоканалы, зато транслируются российские телеканалы, которые не дают объективной оценки действиям военнослужащих АТО при освобождении городов Донецкой области от террористов.

Боевики продолжают запугивать местное население, зафиксированы случаи мародерства и захвата собственного и коммерческого автотранспорта, что создает напряженность среди местных жителей.

Благодаря проведению активных боевых действий военнослужащими вооруженных сил (ВС), других силовых структур, задействованных в АТО, от боевиков освобождены населенные пункты Металлист, Александровск, Белое, Роскошное и разблокирован аэродром "Луганск".

В связи с успешными наступательными действиями сил АТО в районе Донецка, часть боевиков пытается покинуть город, при этом они переодеваются в гражданскую одежду и отбирают автомобили граждан.

В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено 5 обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС. Около 00.23-00.30 осуществлен обстрел из стрелкового оружия блокпоста в районе населенного пункта Старая Краснянка. В ответ военнослужащие ВС открыли огонь.

Около 03.00 террористы обстреляли из установки "Град" аэропорт "Луганск" со стороны населенного пункта Острая Могила.

Также около 23.00 боевики предприняли неудачную попытку прорыва через блокпост в районе Зеленополья. В ходе боя силами АТО уничтожено 2 автомобиля, которые перевозили боевиков. Потерь среди личного состава ВС нет.