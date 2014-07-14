Силы АТО освободили от боевиков несколько населенных пунктов Луганской области
Благодаря проведению активных боевых действий силы АТО освободили от боевиков населенные пункты Металлист, Александровск, Белое, Роскошное, разблокировали аэродром "Луганск".
По состоянию на 07.00 обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Наиболее обостренная ситуация в городах Донецк, Луганск, Лисичанск, Северодонецк, Антрацит. В данных населенных пунктах боевики готовят захваченные государственные административные здания для использования в качестве опорных пунктов, в городах заблокированы центральные государственные телевизионные и радиоканалы, зато транслируются российские телеканалы, которые не дают объективной оценки действиям военнослужащих АТО при освобождении городов Донецкой области от террористов.
Боевики продолжают запугивать местное население, зафиксированы случаи мародерства и захвата собственного и коммерческого автотранспорта, что создает напряженность среди местных жителей.
Благодаря проведению активных боевых действий военнослужащими вооруженных сил (ВС), других силовых структур, задействованных в АТО, от боевиков освобождены населенные пункты Металлист, Александровск, Белое, Роскошное и разблокирован аэродром "Луганск".
В связи с успешными наступательными действиями сил АТО в районе Донецка, часть боевиков пытается покинуть город, при этом они переодеваются в гражданскую одежду и отбирают автомобили граждан.
В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено 5 обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС. Около 00.23-00.30 осуществлен обстрел из стрелкового оружия блокпоста в районе населенного пункта Старая Краснянка. В ответ военнослужащие ВС открыли огонь.
Около 03.00 террористы обстреляли из установки "Град" аэропорт "Луганск" со стороны населенного пункта Острая Могила.
Также около 23.00 боевики предприняли неудачную попытку прорыва через блокпост в районе Зеленополья. В ходе боя силами АТО уничтожено 2 автомобиля, которые перевозили боевиков. Потерь среди личного состава ВС нет.