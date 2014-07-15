Бои в поселках Роскошное и Александровск Луганской области продолжаются - ГИ "Права Справа"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, эту информацию ему передали непосредственно с мест происшествия члены его общественной организации и местные жители, которые являются очевидцами того, что происходит.

Читайте такжеСилы АТО освободили от боевиков несколько населенных пунктов Луганской областиПо словам очевидцев, в этих поселках сейчас продолжаются бои. Также Снегирев отметил, что, судя по тому, как все происходит, «маршруты передвижения украинской штурмовой колонны были заранее известны боевикам».

Также он сообщил, что «сейчас в Луганске продолжается минометный и артиллерийский обстрел жилых районов Южный, Мирный, Степной и Ольховский, обстрел ведется из лесополосы в районе поселка Юбилейный, парка 1 Мая и завода электронного машиностроения».

Как сообщал УНИАН, 14 июля пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщал, что за сутки силы Антитеррористической операции (АТО) освободили несколько населенных пунктов от террористов. По его словам, в частности, от боевиков освобождены населенные пункты Александровск, Белое, Роскошное и разблокирован аэродром Луганска.