В Луганск сегодня въехали 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града» и 8 КАМАЗов с боевиками - очевидцы
12:21, 11 июля 2014Политика
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Сегодня пересекли украинско-российскую границу и въехали в Луганск 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града» и 8 КАМАЗов с боевиками со стороны г. Суходольска.
В Луганск приехали танки из России / spbdnevnik.ru
Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, а также местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.
По его словам, «сегодня в 6.40 и в 7.20 в Луганск со стороны России через г. Суходольск въехало две колонны тяжелой бронетехники: 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града», а также 8 КАМАЗов с живой силой».
Ранее сообщалось о танках Т-72 на улицах Луганска.
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