В Луганск сегодня въехали 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града» и 8 КАМАЗов с боевиками - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, а также местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По его словам, «сегодня в 6.40 и в 7.20 в Луганск со стороны России через г. Суходольск въехало две колонны тяжелой бронетехники: 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града», а также 8 КАМАЗов с живой силой».

Ранее сообщалось о танках Т-72 на улицах Луганска.