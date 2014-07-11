В Луганск сегодня въехали 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града» и 8 КАМАЗов с боевиками - очевидцы

12:21, 11 июля 2014
Политика
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Сегодня пересекли украинско-российскую границу и въехали в Луганск 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града» и 8 КАМАЗов  с боевиками со стороны г. Суходольска.

В Луганск приехали танки из России / spbdnevnik.ru

 

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава  общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, а также местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По его словам, «сегодня в 6.40 и в 7.20 в Луганск со стороны России через г. Суходольск въехало две колонны тяжелой бронетехники: 6 танков, 6 БТРов, 2 «Града», а также  8 КАМАЗов с живой силой».

Ранее сообщалось о танках Т-72 на улицах Луганска.

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