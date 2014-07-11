В Луганске появились российские танки Т-72 - журналист
11:15, 11 июля 2014Политика
3 0
В Луганске появились российские танки Т-72.
В Луганске видели Т-72 / liveguns.ru
Об этом сообщил журналист Сергей Иванов, ссылаясь на информацию, полученную от военных.
"Информация от военных в Луганском аэропорту: "Сегодня в Луганск вошли российские Т-72. Не Т-64 (типа отжали), а именно Т-72", - написал он в Твиттере.
Ранее УНИАН сообщал, что по свидетельствам очевидцев, каждый день из Ростовской области через границу в Украину едут российские танки.
Информация от военных в Луганском аэропорту: "Сегодня в Луганск вошли российские Т-72. Не Т-64 (типа отжали), а именно Т-72" #границаназамке
— Sergiy Ivanov (@applecrysis) July 11, 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter