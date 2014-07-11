В Луганске появились российские танки Т-72 - журналист

11:15, 11 июля 2014
Политика
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В Луганске появились российские танки Т-72.

В Луганске видели Т-72 / liveguns.ru

Об этом сообщил журналист Сергей Иванов, ссылаясь на информацию, полученную от военных.

"Информация от военных в Луганском аэропорту: "Сегодня в Луганск вошли российские Т-72. Не Т-64 (типа отжали), а именно Т-72", - написал он в Твиттере.

Ранее УНИАН сообщал, что по свидетельствам очевидцев, каждый день из Ростовской области через границу в Украину едут российские танки.

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