В Луганске появились российские танки Т-72 - журналист

Об этом сообщил журналист Сергей Иванов, ссылаясь на информацию, полученную от военных.

"Информация от военных в Луганском аэропорту: "Сегодня в Луганск вошли российские Т-72. Не Т-64 (типа отжали), а именно Т-72", - написал он в Твиттере.

Ранее УНИАН сообщал, что по свидетельствам очевидцев, каждый день из Ростовской области через границу в Украину едут российские танки.