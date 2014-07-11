Аваков вручил Нацгвардейцам 2000 бронежилетов и 6000 кевларовых касок

Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил новый базовой лагерь объединенной группировки Национальной гвардии Украины и вручил военнослужащим партию новых современных бронежилетов и касок польского производства, которые соответствуют стандартам НАТО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии. По словам Авакова, первая партия насчитывает 2 тыс. бронежилетов и 6 тыс. кевларовых касок. Читайте такжеВоеннослужащие ВСУ в зоне АТО обеспечены бронежилетами на 67% Средства для приобретения этого поставки были выделены из резервного фонда госбюджета.

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