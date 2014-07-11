Аваков вручил Нацгвардейцам 2000 бронежилетов и 6000 кевларовых касок
01:07, 11 июля 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил новый базовой лагерь объединенной группировки Национальной гвардии Украины и вручил военнослужащим партию новых современных бронежилетов и касок польского производства, которые соответствуют стандартам НАТО.
Аваков вручил Нацгвардійцям 2000 бронежилетов и 6000 кевларовых касок / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии.
По словам Авакова, первая партия насчитывает 2 тыс. бронежилетов и 6 тыс. кевларовых касок.
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Средства для приобретения этого поставки были выделены из резервного фонда госбюджета.
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