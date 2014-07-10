Из России в Крым ежедневно переправляется военная техника - оператор Керченской переправы
14:05, 10 июля 2014Политика
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Российскую военную технику ежедневно транспортируют через Керченскую переправу в оккупированный Крым
ЕТД сообщает о ежедневной переправке военной техники / Скриншот видео youtube
Об этом сообщает оператор переправы - Единая транспортная дирекция (ЕТД) - на своей официальной странице в Facebook.
"Ежедневно через переправу проходит военная техника, которая идет в приоритете", - говорится в сообщении.
Именно приоритетом военной техники, в частности, ЕТД объясняет огромные автомобильные очереди на паромы.
"Она (военная техника - ред.) переправляется при помощи наших паромов, тем самым также влияя на общую продолжительность ожидания обычной очереди", - пишет ЕТД.
Сообщение стало ответом на некие обвинения в несвоевременности переправки армейцев.
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