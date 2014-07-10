Из России в Крым ежедневно переправляется военная техника - оператор Керченской переправы

Об этом сообщает оператор переправы - Единая транспортная дирекция (ЕТД) - на своей официальной странице в Facebook.

"Ежедневно через переправу проходит военная техника, которая идет в приоритете", - говорится в сообщении.

Именно приоритетом военной техники, в частности, ЕТД объясняет огромные автомобильные очереди на паромы.

"Она (военная техника - ред.) переправляется при помощи наших паромов, тем самым также влияя на общую продолжительность ожидания обычной очереди", - пишет ЕТД.

Сообщение стало ответом на некие обвинения в несвоевременности переправки армейцев.