СМИ: На Керченской переправе скопилось 1700 машин, водителям продают места в очереди на паром
13:29, 10 июля 2014Политика
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В четверг 10 июля по состоянию на 11 утра в порту «Кавказ» своей очереди на паром в Крым ожидают порядка 1700 автомобилей
Очередь на переправе достигла 1700 автомобилей / facebook ЕТД
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции РФ.
По информации ведомства, с 18:00 9-го июля до 11:00 10-го июля паромами совершено 35 рейсов.
За предыдущие сутки перевезено порядка 2500 машин, по «единому билету» – 2697 пассажиров.
Читайте такжеРоссиянам предлагают ехать в Крым в обход Украины более 40 часов«На переправе работают 4 парома. В ночное время несколько рейсов совершил ж/д паром «Анненков», сегодня мы его тоже будем задействовать», – сообщили в Единой транспортной дирекции.
В среду, 9 июля, автомобильная очередь насчитывала 1300 автомобилей.
Как сообщают водители, на переправе уже началась продажа мест в очереди.
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