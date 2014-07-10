СМИ: На Керченской переправе скопилось 1700 машин, водителям продают места в очереди на паром

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции РФ.

По информации ведомства, с 18:00 9-го июля до 11:00 10-го июля паромами совершено 35 рейсов.

За предыдущие сутки перевезено порядка 2500 машин, по «единому билету» – 2697 пассажиров.

Читайте такжеРоссиянам предлагают ехать в Крым в обход Украины более 40 часов«На переправе работают 4 парома. В ночное время несколько рейсов совершил ж/д паром «Анненков», сегодня мы его тоже будем задействовать», – сообщили в Единой транспортной дирекции.

В среду, 9 июля, автомобильная очередь насчитывала 1300 автомобилей.

Как сообщают водители, на переправе уже началась продажа мест в очереди.