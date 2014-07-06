В Луганской области за два дня от артобстрелов погибли пять человек
В Луганской области 4-5 июня от артобстрелов и осколочных ранений погибли 5 человек, еще 10 пострадали.
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в области Татьяна Погукай, после артиллерийской стрельбы возле кладбища в Октябрьском районе Луганска были обнаружены трупы четырех мужчин.
Также в результате артиллерийской стрельбы получили телесные повреждения в виде огнестрельных и осколочных ранений 8 человек.
Читайте такжеВ Луганской области взорван мост через Северский ДонецКроме того, 5 июля житель села Плотина во время пересечения на автомобиле блокпоста в районе села Макарово получил смертельное ранение в голову осколком снаряда.
Вечером того же дня в больницу был госпитализирован житель Краснодона с осколочным ранением левого коленного сустава и левого плеча. Ранения он получил на автодороге "Луганск-Изварино" во время минометной стрельбы.
Также в больницу с огнестрельным ранением поясницы госпитализирован житель села Поречье.