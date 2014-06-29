Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Президент РФ Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.

Текст указа размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Призывать в 2014 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в органах государственной охраны, органах ФСБ», - говорится в указе от 27 июня.

Читайте такжеДесантник из Москвы: Мне стыдно за озверевшую РоссиюСрок путинского указа вступает в действие со дня его официального опубликования.