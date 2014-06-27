64% россиян считают, что Россия должна вооружать террористов на Донбассе - опрос

64% россиян считают, что Российская Федерация должна оказывать военно-техническую поддержку террористам на Донбассе - в частности, предоставлять оружие.

Об этом свидетельствует социологический опрос российского «Левада-Центра».

Согласно результатам опроса, большинство россиян в противостоянии на Донбассе поддерживают боевиков, которых в РФ продолжают именовать "народным ополчением".

Более того, 52% россиян считают, что боевикам на Донбассе противостоят вооруженные формирования украинских правых радикалов.

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Большинство россиян (59%) считают, что РФ должна поддерживать террористов на Востоке Украины. В частности, 90% респондентов высказались за гуманитарную помощь, 92% - за дипломатическую, 79% - за экономическую. 64% респондентов отметили, что РФ должна оказать военно-техническую поддержку самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" - в частности, предоставлять оружие. Прямая военная поддержка (введение войск) не находит отклика у подавляющего числа граждан России (лишь у 40%).

Также 64% респондентов поддерживают участие в противостоянии на Донбассе российских добровольцев, всего 19% - относятся к этой идее отрицательно.

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Внимание россиян к украинским событиям за последние шесть месяцев достигло максимума: 65% респондентов следят «очень внимательно» или «довольно внимательно».

Отмечается, что для 91% жителей России телевидение по-прежнему остается основным источником новостей о ситуации в данном регионе, большинство из которых (79%) верят в объективность преподносящейся там информации. Всего лишь пятая часть опрошенных (18%) считает, что российские федеральные СМИ способствуют эскалации конфликта.

Вместе с тем, жители РФ стали менее уверенны в одобрении действий руководства страны, направленных на вмешательство в дела бывших республик СССР с целью защиты прав русского населения, хотя 41% респондентов считают, что «Россия должна защищать своих». Всего 7% опрошенных считают, что РФ не имеет на это никакого права.

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Опрос проведен 20-23 июня 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%