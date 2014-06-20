На Луганщине и Донетчине движутся колонны военной техники под флагами РФ

Как свидетельствует видео, опубликованное на Youtube, несколько танков, БТР и грузовиков с артиллерийскими орудиями направлялись по трассе в сторону Донецка.

Также появилось видео, как колонна боевой техники без опознавательных знаков проследовала с окраины Горловки в центр города.

Читайте такжеВ Украине выявлено 3 российских танка и 7 боевых машин - Коваль

Как сообщал УНИАН, и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль во время выступления в Верховной Раде заявил, что со стороны Российской Федерации в Украину въехало 10 боевых машин Град БМ-21, танки Т-64 и другая техника.

Он сказал: «У нас была оперативная информация о том, что 10 боевых машин с системами ”Град” пересекли государственную границу Украины и находятся на территории Украины. Одна машина была нами уничтожена и захвачена, и в этой машине мы нашли всю доказательную базу, что это машина 18-й мотострелковой бригады из Чечни Южного военного округа Российской Федерации».