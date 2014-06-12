Несколько российских танков и БТРов пересекли государственную границу с Украиной - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

“За последние три дня, несмотря на заявления России, что они приветствуют мирный процесс, в районе Дьяково продолжается проникновение колонн через захваченные террористами пункты пропуска. Нами зафиксировано прохождение колонн с БТРами, бронированными автомобилями с пушками, сегодня мы наблюдали три танка, который по нашим данным, прошли через границу и сегодня утром находились в Снежном. После этого два из них двинулись в направлении Горловки и были атакованы нашими Вооруженными Силами. Бой продолжается. Я не могу сказать о конечном результате, но часть этой колонны уничтожена”, - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что у террористов в Снежном Донецкой области есть два танка.

«По предварительным данным, речь идет о танках Т-72”, - сказал Тымчук, отметив, что «информация о танках в Снежном подтверждается как нашими источниками, так и штабом АТО».

«В Украине эти танки выведены из боевого состава Вооруженных сил. В то же время, они есть на вооружении армии России. Также есть данные о том, что БТР, которые есть у боевиков в Снежном, ранее были захвачены российскими военными в Крыму на территории частей украинских войск береговой обороны», - сообщил Тымчук.

Напомним, РФ в марте с.г., игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.