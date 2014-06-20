Во Львове задержали двух мужчин, которые продавали поддельные бронежилеты для бойцов АТО

Во Львове задержали двух мужчин, которые продавали поддельные бронежилеты. На момент задержания злоумышленники успели реализовать более 100 «бронежилетов»

Об этом рассказал начальник Львовского городского управления внутренних дел полковник милиции Сергей Зюбаненко, сообщает ОСО ГУМВД Украины во Львовской области.

«Мы провели оперативно-розыскные мероприятия и на «горячем» разоблачили двух мужчин во время продажи в одной из торговых сетей города 53 предметов, похожих на бронежилеты. Злоумышленниками оказались 38-летний и 31-летний жители Львова», - отметил Сергей Зюбаненко.

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Работники милиции установили, что злоумышленники уже успели продать более 100 таких «бронежилетов» по цене 1600 гривен. Сейчас проводится проверка источников поставки поддельной продукции.

«На данный момент в торговых сетях Львова этих предметов нет, но мы проверяем источники их поставки. Установлено, что данные «бронежилеты» не удержат пулю калибра 5.45», - сообщил Сергей Зюбаненко.

Он добавил, что 42 поддельных бронежилета закупили и отправили на восток частные лица. 15 из них были переданы в специализированные подразделения МВД, еще 15 - десантникам в зоне АТО. Еще 10 бронежилетов бойцы получили на блокпостах в Славянске. Все поддельные бронежилеты пока не изъяты, но правоохранители уже проинформировали бойцов, которые получили некачественные товары. Изготавливались они под видом продукции от отечественного производителя.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.