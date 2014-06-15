Во Львове джазовый фестиваль превратился в реквием из-за трагедии в Луганске

Реквием по погибшим военным провели во Львове на Площади Рынок. Львовяне и гости города, которые собрались на "Альфаджаз фест", зажгли свечи и помолились, говорится в сюжете ТСН.19:30, передает ТСН.ua.

Концерты фестиваля в субботу решили не отменять, но музыканты заменили привычный джазовый репертуар грустными и более спокойными мелодиями.

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На этих концертах собирали средства семьям погибших.

С воскресенья мероприятий в рамках джаз-фестиваля уже не будет вообще.

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"Это большая потеря для нас всех. Завтра, в понедельник, мы отменяем во Львове все концерты. Эти музыканты, которые к нам приехали, с пониманием относятся. Ни одна беда нас не прижмет к низу. Мы будем сильнее", - прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.

Как уже сообщалось, Порошенко объявил 15 июня днем траура и поручил созвать заседание СНБО.

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