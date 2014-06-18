Завтра Порошенко проведет переговоры с бизнесменами и политиками восточных областей Украины - Геращенко
17:55, 18 июня 2014Политика
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В четверг, 19 июня, в Киеве президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с региональной элитой востока Украины.
REUTERS
Об этом в комментарии УНИАН сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.
"Президент готов к диалогу с мэрами, с представителями бизнеса, политической элитой Донецка и Луганска", - подчеркнула Геращенко.Читайте такжеГеращенко назначена Уполномоченным Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе
Она отметила, что Порошенко инициировал диалог с людьми, которые имеют авторитет, поддержку и доверие в регионе. Вместе с тем Геращенко подчеркнула, что президент не будет встречаться с теми, кто "убивал своих соотечественников и вводил туда (иностранные) войска".
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