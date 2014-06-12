На Донетчине с постамента угнали танк
16:40, 12 июня 2014Политика
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В дежурную часть Константиновского ГО поступило сообщение от головы Александро-Калиновского сельского совета о том, что в селе совершена кража памятника в виде металлического танка.
Танк ИC-3 в Александро-Калиново / Википедия
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.
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Сумма материального ущерба составляет около 16 000 гривен. Устанавливаются обстоятельства происшествия, передает Новости Донбасса.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины.
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