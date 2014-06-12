На Донетчине с постамента угнали танк

В дежурную часть Константиновского ГО поступило сообщение от головы Александро-Калиновского сельского совета о том, что в селе совершена кража памятника в виде металлического танка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области. Читайте такжеНа Донетчине террористы угнали танк с постамента Сумма материального ущерба составляет около 16 000 гривен. Устанавливаются обстоятельства происшествия, передает Новости Донбасса. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины.

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